Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci: “Özçelik-İş Sendikası Türkiye’nin metal sektöründeki en büyük aktörlerinden biridir” “Bu sendikayı bir ideolojinin parçası haline getirmek yapılacak en büyük haksızlık”

Özçelikİş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, sendikanın artık Türkiye’nin metal sektöründeki en büyük aktörlerinden biri olduğunu belirterek, sendikayı bir bölgenin, bir iş yerinin veya bir ideolojinin parçası haline getirmenin yapılacak en büyük haksızlık olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz temmuz ayında Özçelikİş Sendikası Olağan Genel Kurulunda güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Yunus Değirmenci, ilk ziyaretini Karabük’e gerçekleştirdi. Kemal Oyman mevkiinde işçiler tarafından karşılanan Değirmenci ve sendika genel başkan yardımcıları, KARDEMİR önündeki Özçelikİş Sendikası Baş Temsilciliği binasına geçti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Değirmenci, dört yıllık bir hizmet sürecinin ardından 15. Olağan Genel Kurulda gerçekleşen seçimle sendikanın yeni bir dönemin kapılarını açtığını belirterek, “Bu genel kurulda şahsım ve yönetimime destek vererek bir kez daha bu mukaddes sorumluluğu emanet eden delege kardeşlerime teşekkürü bir borç biliyorum. Bununla birlikte farklı fikir ve bakış açılarının yansıması olarak bize destek vermese dahi büyük bir sağduyu ile genel kurula katılan, teşkilatın sorumluluğunu bilen ve Özçelikİş Sendikası davasına gönülden bağlı tüm delege kardeşlerime de teşekkür ediyorum” dedi.

Değirmenci, yeni dönemde daha iyiye ulaşmak adına da olsa fikir ayrılıklarını gidermek, sendikayı daha ilerilere taşımak ve büyütmek hedefinde kararlılıkla yürüyeceklerini söyledi. Özçelikİş Sendikasının artık Türkiye’nin metal sektöründeki en büyük aktörlerinden biri olduğunu belirten Değirmenci, sendikayı bir bölgenin, bir iş yerinin veya bir ideolojinin parçası haline getirmenin yapılacak en büyük haksızlık olduğunu kaydetti. “Seçim sürecinde rekabetin usul ve adabını aşarak teşkilatçılığa zarar veren, rekabet dili yerine nefret ve tehdit dilini kullanan, dışlayan ve ötekileştiren arkadaşların takdirini de sizlere bırakıyorum” diyen Değirmenci, “Bu arkadaşlarımızın aramızda yeniden görev alabilmelerinin temel şartı değerlerimizi doğru bir şekilde öğrenmeleri olacaktır. Buna razı olmayan ya da beceremeyen arkadaşlarımızla da veda zamanının geleceği açıktır. Geçtiğimiz dönemde yaptıklarımızın değeri ve önemi bir yana artık bunları hep birlikte aşma zamanıdır” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Değirmenci, KARDEMİR Genel Müdürlüğü ile Özçelikİş Sendikasının Karabük Şubesi'ni ziyaret etti.

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