Gelinliği ile sınava girdi



Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)-KARABÜK'te düğün günü ile sınavı çakınca Kübra Karataş (25), okula gelinliği ile gelerek KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde ter döktü.

Kübra Karataş, düğün günü ile sınavı çakınca okula gelinliği ile gelmek zorunda kaldı. 'Sınav gelini' yazan gelin arabası ile okula gelen Karataş, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne girip, ter döktü. Diğer adaylar da sınava gelinliği ile giren Karataş'ı tebrik etti. Damat Ali Selam ise okul kapısında sınavın bitmesini bekledi. Bir ara sınavdan çıkmayı düşündüğünü belirten Kübra Karataş, "Ama güzeldi, heyecanlıydı. Sınavım güzel geçti. Sınıftakiler de bir an şaşırdı. Bizim düğün tarihimiz daha önceden alınmıştı. Fakat sınav ertelendiği için bugün böyle bir tesadüf oldu. Bu durumu güzel bir anıya dönüştürmek istedik. Sınava girmek istedim, gelinlik uğur getirir umarım" dedi. Gelin ve damat, daha sonra düğün salonunun yolunu tuttu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2022-10-02 14:35:12



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