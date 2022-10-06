Karabük'te çıkan orman yangını söndürüldü

Yasin ALDEMİR/ KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile söndürüldü. Yangında 3 dekar alan zarar gördü.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Karabük Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında 3 dekar alan zarar görürken, ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR
2022-10-06 19:29:15
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