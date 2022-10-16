Bartın'daki maden faciası; emekli madenci oğlunun acısını yaşadı (5)

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BABASI VE KIZ KARDEŞİ TABUTA SARILARAK AĞLADI

Amasra´da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Öner Yıldız´ın cenazesi Karabük´ün Safranbolu ilçesine getirildi. Emekli madenci İsmail Yıldız, oğlu Öner Yıldız´ın Türk bayrağına sarılı tabutu başında taziyeleri kabul etti. Kardeşi Zehra Topal, babası İsmail Yıldız, tabut sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazına Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yıldız´ın cenazesi, Konarı Köyü Merkez Camii´nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Konarı Köyü aile mezarlığına defnedildi. (DHA)

Yasin ALDEMİR/KARABÜK,(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR

2022-10-16 17:35:47



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