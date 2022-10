Engelli çocukları olan aile, komşularıyla kavga edince evlerini satışa çıkardı 

Yasin ALDEMİR/ SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde hareket ve konuşma kabiliyeti olmayan engelli Ays Kara'nın (17) annesi Aynur (43) ile babası Muharrem Kara (48), gürültü nedeniyle üst komşularıyla kavga edince mahkemelik oldu. Kara çiftine 5 yıl denetimli serbestlik kararı verilirken, evlerini satışa çıkaran aileye bazı komşuları ile mahalleli destek oldu. Anne Kara, "Ays'ın görünüşünün çocuklarını korkuttuğunu iddia ederek, her fırsatta küfür, hakaret edip, gürültü yaparak oğlumun psikolojisini bozdular" dedi.

Ays Kara, 1 yaşında 'mitokondriyal miyopati' hastalığı nedeniyle hareket ve konuşma kabiliyetini kaybetti. 3 yıl okula geç başlayan Kara, her şeye rağmen eğitim hayatından vazgeçmedi. Okula gidip, yabancı dil öğrenen ve ayakları ile kitap yazan Kara, aynı zamanda yoğun bir tedavi süreci geçiyor. Oğullarının tedavisi için büyük çaba harcayan Muharrem-Aynur Kara çifti, şubat ayında üst komşuları M.G.'nin gürültüsünden rahatsız olunca tartıştı. Çıkan tartışmada M.G. darbedilince şikayetçi oldu, konu yargıya taşındı. Bu süreçte mahkeme, Muharrem Kara'ya 175 gün; Aynur Kara'ya ise 109 gün adli para cezası verdi. Cezalar, 5 yıllık denetimli serbestliğe çevrildi.

'YARGILANMANIN YİNELENMESİ YOLUNA GİDECEĞİZ'

Kara ailesinin avukatı Mert İbrahim Özdemir, yargılamanın yinelenmesi yoluna gideceklerini belirterek, "Toplum olarak empati yeteneğimizi kaybettiğimizi düşünüyorum. Bu sebeple Ays gibi özel çocuklara ve ailelerine daha fazla duyarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Aile, bu yargılama sürecinde maddi ve manevi ciddi zarar görmüştür. Halen bu olaydan fazlasıyla etkilenmektedir. Bundan sonraki süreçte geçerli sebepler ile yargılamanın yinelenmesi yoluna giderek, ailenin bu durumdaki maddi ve manevi zararını ortadan kaldırmaya çalışacağız" dedi.

'SADECE ANLAYIŞ BEKLİYORUZ'

Bu süreçte huzurlarının kaçtığını ifade eden Aynur Kara, "Ays'ın görünüşünün çocuklarını korkuttuğunu iddia ederek, her fırsatta küfür, hakaret edip, gürültü yaparak oğlumun psikolojisini bozdular. Aile olarak kendimizi Ays'ın tedavisine adadık. Kimseden bir şey beklemiyoruz, sadece anlayış bekliyoruz. Yalancı şahitler ile dava açarak, hayatımızı zorlaştıran, açtıkları dava ile bizim maddi sıkıntılar içine sokarak, engelli oğlumun umutlarını, yaşam mücadelesini karartmaya çalışanlara karşı devletimizden sadece adil yargılanma istiyoruz" diye konuştu.

'ÇOK ZOR BİR SÜREÇ YAŞIYOR'

Oğlunun tedavisi nedeniyle çok zor bir süreç yaşadıklarını belirten anne Kara, "Psikolojik açıdan da bedenen de çok zor bir süreç yaşıyor. Çünkü aldığı tedaviler ile olduğu ameliyatlar çok ağır. Ays'ın bu aşamada geçirdiği nöbetler ağır ilaçlara sebep oluyor. Yeşil reçeteli ilaçlar, bunlar. Amerika'dan gelen özel ilaçları var; gayet pahalı. Bunları almak yerine maalesef avukatlara para ödemeye başladık. Çocuğun tedavilerini çoğunu aksattılar, aksatıyoruz mecburen" diye konuştu.

Aynur Kaya, olayın gürültü nedeniyle çıktığını, uyarı sonrası üst komşunun çocuklarına küfür ettiğini, bu nedenle eşinin dayanamayıp komşusuna vurduğunu söyledi. Kaya, "Şahit olarak sadece kızım var ve olayı alt kat komşu görmüş. Başka gören yok. Onların şahitleri, gördüğünü iddia ediyor. Bu yüzden ben ve eşim, 5 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulduk" dedi. Kaya ayrıca evlerini satışa çıkarttıklarını aktardı.

İDDİALARA CEVAP VERMEK İSTEMEDİ

Kara ailesinin alt kat komşusu Çiğdem Kavuk ise "Küfür ve tehdit. Küçük çocuklarına bile küfür öğretmişler. Bana bile küçük çocuklar küfretti, şok oldum. Aynur hanım her konuda haklı, ben şahidim. Ben bile uyuyamadım. Benim odam Ays'ın odasının altında kalıyor. Duvara vurdukları için uyuyamadım. Sabah 4'e kadar bunu yaptılar. Bu halimle uyuyamadım, o çocuk o özel hali ile nasıl dayandı, şaşıyorum" ifadelerini kullandı. Kara ailesinin mahkemelik olduğu üst kat komşusu M.G. ise kendisine yöneltilen iddialar hakkında konuşmak istemediğini söyledi. Bu arada Kara ailesinin bazı komşuları ile mahalleli, evlerinin satışa çıkaran çift ile engelli çocuklarına destek olmak için bir araya geldi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2022-10-30 13:16:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.