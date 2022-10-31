Yangında dumandan etkilenip, öldü

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalıp, dumandan etkilenen Şenol Kahriman (55), hayatını kaybetti.
Soğuksu Mahallesi´ndeki 8 katlı binanın ikinci katında oturan Şenol Kahriman'a ait dairede gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden Kahriman´ın eşi ve 2 çocuğu daireyi tahliye etti. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü, içeride mahsur kalan Şenol Kahriman´ı dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Şenol Kahriman, kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR
2022-10-31 12:06:53
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