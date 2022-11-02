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İş bulma vaadiyle dolandırıcılık şüphelileri adliyede

DHA

İş bulma vaadiyle dolandırıcılık şüphelileri adliyede


Yasin ALDEMİR/ KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te, iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen, aralarında CHP Eskipazar İlçe Başkanı Z.Y.'nin de bulunduğu ve 2 ay süren takiple yakalanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatıyla, iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapanları yakalamak için çalışma başlattı. 2 ay süren teknik takibin ardından Karabük merkez, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde düzenlenen operasyonda H.T., S.B. ve 2 şüpheli ile birlikte hareket ettiği iddia edilen CHP Eskipazar İlçe Başkanı Z.Y., gözaltına alındı. H.T.´nin evinde yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca, müştekilere ait çok sayıda nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, diploma ve alacakverecek çizelgesi ele geçirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında tanık ve müştekilerin bulunduğu 63 kişinin ifadesine başvuruldu. İş bulma vaadiyle mağdurlardan toplam 500 bin lira toplayarak dolandırıcılık yaptıkları belirtilen 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2022-11-02 17:27:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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