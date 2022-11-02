İş bulma vaadiyle dolandırıcılık şüphelileri adliyede (2)

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1 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, S.B. ve CHP Eskipazar İlçe Başkanı Z.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2022-11-02 19:23:24



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