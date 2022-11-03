Karabük merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 14´ü infaz koruma memuru, 22 gözaltı

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu sağladığı belirtilen 14´ü infaz koruma memuru, 22 kişi gözaltına alındı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´ndaki hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde sağladığı iddia edilenleri takibe aldı. 14´ü infaz koruma memuru olmak üzere 23 kişi tespit edildi. Karabük, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Konya´da yapılan operasyonlarla 14 infaz koruma memuru ile 8 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde ve Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu´ndaki 3 koğuşta yapılan aramalarda, 558 uyuşturucu hap, 97,96 gram Hint keneviri tohumu, 2 görüntülü MP3 çalar, 5 hafıza kartı, 5 ucu sivriltilmiş şiş, 34 parça kırık vaziyette hap, 2 uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparat, 3 kurusıkı silah ve daha önce kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda hap kapsülleri ele geçirildi.
Gözaltına alınanların emniyetteki sorguları ile diğer 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2022-11-03 12:45:02
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