Hükümlülere uyuşturucu temin edenlere operasyonda 19 şüpheli adliyede

Yasin ALDEMİR/ KARABÜK, (DHA)KARABÜK merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu sağladığı belirlenen, 14´ü infaz koruma memuru 22 kişiden 19´u, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´ndaki hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde sağladığı iddia edilenleri takibe aldı. 14´ü infaz koruma memuru olmak üzere 23 kişi, tespit edildi. Karabük, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Konya´da yapılan operasyonlarla 14 infaz koruma memuru ile 8 kişi gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü´ne getirilen şüphelilerden 19´u, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İl dışında gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusunun ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile yapılacağı öğrenildi; 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2022-11-04 16:07:09
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