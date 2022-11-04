Hükümlülere uyuşturucu temin edenlere operasyonda 19 şüpheli adliyede (2)

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13 TUTUKLAMA

Cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu sağladığı iddiasıyla toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü´ne getirilen şüphelilerden 19 adliyeye sevk edildi. İl dışında gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile yapıldı. 7´si infaz koruma memuru olmak üzere 13 kişi tutuklanırken, 5 infaz koruma memuru adli kontrol şartıyla, 2 infaz koruma memuru savcılıktan serbest, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2022-11-04 23:21:33



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