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Karabük Kurban Bayram namazı saati belli oldu! Diyanet: Karabük Kurban Bayram namazı - 2022

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Karabük Kurban Bayram namazı saati belli oldu! Diyanet: Karabük Kurban Bayram namazı - 2022

Karabük Kurban Bayramı namazı saati 2022 Kurban Bayram namazını Karabük il genelinde eda edecekler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Karabük Kurban Bayramı namazı saat kaçta eda edilecek? Merak edenler için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edilen Karabük Kurban Bayramı namazı saati...

KARABÜK KURBAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.00

BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

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