Karabük sahur ve iftar vakitleri 2024: Karabük sahur ve iftar vakti ne zaman, saat kaçta?
10 Mart'ı, 11 Mart'a bağlayan gece ilk kez sahura kalkılacak. Bu kapsamda; Diyanet İşleri tarafından açıklanan sahur ve iftar saatleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Karabük'te ikamet eden vatandaşlar, Karabük sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. İşte, 2024 Karabük imsakiye takvimi ile Karabük sahur ve iftar vakitleri...
Müslümanlar için ibadet ayı olarak nitelendirilen Ramazan ayında kişinin sadece ibadet açısından değil, maneviyat açısından zenginleştiğine inanılır. Uzun zamandır beklenen Ramazan'ın gelmesiyle; sahur ve iftar vakitleri de araştırılmaya başlandı.
Diyanet tarafından açıklanan imsakiye takvimi sayesinde Karabük sahur ve iftar vakitleri belirlendi. İşte, 2024 Karabük imsakiye takvimi ile Karabük sahur ve iftar vakitleri...
KARABÜK İMSAKİYESİ İLE SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ
1. GÜN |
11 Mart 2024 Pazartesi sahur (imsak) vakti: 05.36
11 Mart 2024 Pazartesi iftar saati: 18.58
2. GÜN |
12 Mart 2024 Salı sahur (imsak) vakti: 05.34
12 Mart 2024 Salı iftar saati: 19.00
3. GÜN |
13 Mart 2024 Çarşamba sahur (imsak) vakti: 05.33
13 Mart 2024 Çarşamba iftar saati: 19.01
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4. GÜN |
14 Mart 2024 Perşembe sahur (imsak) vakti: 05.31
14 Mart 2024 Perşembe iftar saati: 19.02
5. GÜN |
15 Mart 2024 Cuma sahur (imsak) vakti: 05.29
15 Mart 2024 Cuma iftar saati: 19.03
6. GÜN |
16 Mart 2024 Cumartesi sahur (imsak) vakti: 05.27
16 Mart 2024 Cumartesi iftar saati: 19.04
7. GÜN |
17 Mart 2024 Pazar sahur (imsak) vakti: 05.26
17 Mart 2024 Pazar iftar saati: 18.05
KİMLER ORUÇ TUTMALIDIR?
Diyanet İşleri'nin 'kimlerin oruç tutması gerektiği' hakkındaki açıklaması şöyle;
İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).
RAMAZAN AYI TAKVİMİ 2024
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arife
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)