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Karabük Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Karabük Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. tur kapsamında 28 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gitti. YSK'nın seçimlerle ilgili yayın yasağını kaldırması ile birlikte Karabük seçim sonuçları gelmeye başladı. 28 Mayıs 2023 Karabük seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı hakkında bilgi edinmek için henüz resmi olmayan sonuçları haberimizden takip edebilirsiniz. Peki, Karabük seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? Karabük seçim sonuçları son durum nedir? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 28 Mayıs 2023 Karabük Cumhurbaşkanı seçim sonucu...

Karabük Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Karabük Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?
HABERTURK.COM

Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Karabük başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Karabük Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Karabük seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...
Karabük Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Karabük Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 86.25 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:25 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Karabük Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 98.588 oyla yüzde 63.86 - Kemal Kılıçdaroğlu: 55.787 oyla yüzde 36.14 aldı. Karabük 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;
Recep Tayyip Erdoğan: 98.588 oyla yüzde 63.86
Kemal Kılıçdaroğlu: 55.787 oyla yüzde 36.14
İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 94.396 oyla yüzde 59.40 - Kemal Kılıçdaroğlu: 50.937 oyla yüzde 32.05 oy oranı elde etmişti.

Recep Tayyip Erdoğan: 98.588 oyla yüzde 63.86

Kemal Kılıçdaroğlu: 55.787 oyla yüzde 36.14



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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