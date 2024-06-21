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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karabük'te 15 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla yaralandı | Son dakika haberleri

        Karabük'te düğünde havaya açılan ateş sonucu 15 yaşındaki çocuk yaralandı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde düğünde havaya açılan ateş sonucu bir çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 20:55 Güncelleme: 21.06.2024 - 20:55
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        15 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla yaralandı
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        Saçak köyündeki düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu savrulan saçmalar 15 yaşındaki Muhammet D'ye isabet etti. Sırt bölgesine isabet eden saçmayla yaralanan Muhammet D, Eflani İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradaki müdahalenin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan tabancayla havaya ateş ettiği iddiasıyla Kemal A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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