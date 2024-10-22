Karabük'te 2 katlı ev yangında küle döndü
Karabük'ün Eflani ilçesinde 2 katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Günlüce köyünde Adem Akıncı'ya ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine Eflani Belediyesine bağlı itfaiye görevlilerinin yanı sıra jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Ev tamamen yanarken, dumandan etkilenen ev sahibi ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.