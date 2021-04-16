Karabük'te bir site karantinaya alındı 0:00 / 0:00

AA

Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi Akter Sokak Devrim Sitesi A Blok'ta pozitif vakalar ve temaslılar tespit edildi.

Hastalığın yayılmasının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla sitenin 25 Nisan'a kadar karantinaya alınması kararlaştırıldı.

AA'nın haberine göre; siteye giriş ve çıkışlar sınırlandırılırken, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanı olan site sakinleri karantina süresince izinli sayılacak.

Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Destek Grubu tarafından takip edilecek.