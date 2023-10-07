Otomobil domuz sürüsüne çarptı: 3'ü çocuk 6 yaralı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yola çıkan domuz sürüsüne çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
Karabük-Ankara kara yolunda seyreden H.A. idaresindeki otomobil, Köyceğiz köyü yakınlarında yola çıkan domuz sürüsüne çarptı.
Kazada otomobildeki yolcular Z.A. (9), A.A. (11), B.N.A. (17), M.A.S. (22), B.A.S. (24) ve N.A. (45) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.