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Haberler Gündem 3. Sayfa Karabük'te faciaya ramak kala
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Otomobil pazara daldı, faciadan dönüldü

Karabük'te yokuştan inerken frenleri boşalan otomobil hızla pazar yerine ilerledi. Pazar tezgahlarına çarparak durabilen otomobil kazansında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Karabük'te faciaya ramak kala
Karabük'te faciaya ramak kala
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İHA

Karabük’te rampada frenleri boşalan bir otomobil, Pazar yerinde tezgahlara çarparak durdu. Faciadan dönülen olayda şans eseri, ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Olay merkeze bağlı Kurtuluş mahallesinde kurulan Cumartesi pazarında meydana geldi. Rampada frenleri boşalan otomobil, geri geri gelerek Pazar yerinde tezgahlara çarparak durdu. Kenan O., idaresindeki 78 BC 566 plakalı otomobil, rampada sürücüsünün kontrolünden çıkarak geri geri gelip pazara girdi. Elbise ve sebze tezgahlarına çarparak duran otomobilde ve vatandaşların alışveriş yaptığı pazarda şans eseri yaralanan olmadı.

Tezgahı zarar gören Yüksel Karan, “ Araba yukardaydı, herhalde frenleri patladı. İçinde sürücü vardı ve insanlar kaçıştı. Şans eseri kimseye bir şey olmadı sadece bizim tezgahta bazı ürünler zarar gördü. Pazar kuruluyorsa trafik olmaması lazım. Pazara gelen bir sürü insan var. Pazarı, ya düzgün bir yere alırsınız ya da kaldırırsınız buradan. Hiç olmazsa insan hayatı ile oynanmaz. Bugün benim tezgahım böyle oldu ama belki insan da ölebilirdi.’’ dedi.

Otomobil içinde bulunan Murat Sivritepe ise, “ Arabayı çalıştırırken, biranda frenler boşladı ve geri geri kaydık. Arabalara çarpmamak için kırınca tezgahları yıktık” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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