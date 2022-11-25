Karabük'te gazeteciyi darbeden sanıklara hapis cezası 0:00 / 0:00

AA

Karabük'te, iki yıl önce gazeteciyi darbeden 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Olay, 9 Kasım 2020 günü Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. İnternet haber sitesi ve "Web Tv" sahibi Sait Alıcı, evinden çıkıp, otomobiline bindiği sırada yanına gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından darbedildi. Yüzüne aldığı darbeyle yaralanan Alıcı, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, güvenlik kameraları ve görgü tanıklarından yola çıkarak yaklaşık bir ay sonra N.B., K.Ç. ve M.Ç.'yi gözaltına aldı. Çıkartıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler, bir süre sonra salıverildi.

SANIKLAR BERAAT TALEP ETTİ

Sanıkların tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. Karabük 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar N.B., K.Ç. ve M.Ç. ile avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmedikleri ve beraatlarını talep ettiklerini ifade etti.

MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, "yaralama" suçundan N.B, K.Ç. ve M.Ç.'yi 1 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha önce sabıkası olmadığı, kişilik özelliği, duruşmadaki tutum ve davranışları nedeniyle N.B. hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. K.Ç. ve M.Ç.'nin ise aynı suçu daha öncede işledikleri için tekerrür hükümlerinin uygulanmasına karar veren heyet, cezalarının "mükerrirlere özgü infaz rejimi"ne göre çektirilmesine hükmetti.

ALICI'NIN AVUKATI CEZAYI AZ BULDU

Gazeteci Sait Alıcı'nın avukatı Ayhan Duru, yaptığı yazılı açıklamada, cezayı az bulduklarını, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.

*Fotoğraf: İHA