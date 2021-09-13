Karabük'te hasta ve yaşlılara

AA

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında hasta, yaşlı ve engellileri ziyaret eden nüfus memurları, parmak izinden fotoğraf çekimine ve evraklara kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor.

Başvurusu alınan yeni kimlik kartları, basımın ardından vatandaşların evlerine gönderiliyor.

- "Uygulamadan 1970 kişi yararlanacak"

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle Adreste Nüfus Hizmeti'ni sürdürdüklerini belirterek, "Uygulamadan, İlçe Nüfus Müdürlüğüne kayıtlı merkezde yaşayan 1180, köylerde yaşayan 790 olmak üzere 1970 kişi yararlanacak." dedi.

Toprakcuma köyü Muhtarı Bayram Yılmaz da hizmetten çok memnun kaldıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hizmetten faydalanan Şaizer Çınar ise "Buraya kadar geldiğiniz için çok memnun olduk. Allah devletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.