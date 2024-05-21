Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı
Giriş: 21.05.2024 - 18:53 Güncelleme: 21.05.2024 - 18:53
E.A. idaresindeki otomobil, Bahçelievler Mahallesi 125. Sokak'ta S.P. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile 78 SA 645 plakalı otomobildeki Ü.K. ile N.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ