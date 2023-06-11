Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

AA

S.K. idaresindeki hafriyat kamyonu, Karabük-Kastamonu kara yolu Safranpark mevkisindeki kavşakta manevra yapan M.U. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Ünal Şirin ve yabancı uyruklu A.A.A, A.M.S., S.G.C. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkardı.

Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan Ünal Şirin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan diğer 4 yaralının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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