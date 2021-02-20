Karabük'te kardan kapanan tüm köy yolları açıldı

AA

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar nedeniyle kapanan Eflani'de 4, Eskipazar'da 2, Ovacık'ta 2 ve Yenice'de 3 olmak üzere 11 köye daha ulaşım yeniden sağlandı.

İl genelinde 19 Şubat'ta tekrar başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının tamamı açıldı.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından 97 köy yolu ulaşıma kapanmış, yürütülen çalışmalar sonucunda dün merkez ilçede 4, Eflani'de 16, Eskipazar'da 11, Ovacık'ta 4, Safranbolu'da 10 ve Yenice'de 8 olmak üzere 53 köy ile bugün Eflani'de 15, Eskipazar'da 4, Ovacık'ta 3 ve Yenice'de 11 olmak üzere 33 köye ulaşım sağlanmıştı.