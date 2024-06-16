Karabük'te otobüsün altında kalan motosikletli öldü
Karabük'te otomobile çarpan ve savrularak otobüsün altına giren motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Karabük'te meydana gelen kazada Sefa Tulumoğlu (25) idaresindeki motosiklet, Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy köyü yakınlarında T.İ. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Tulumoğlu, H.S'nin kullandığı yolcu otobüsünün altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tulumoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.