AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Fuat Gürel başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar gereği, kentteki konaklama tesislerinde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının yapılacağı belirtildi.

HES kodu sorgulamasının müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacağı aktarılan açıklamada, "Yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesine, Kovid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerin misafir izolasyon odalarına yerleştirilmelerine, misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise Valiliğimiz/Kaymakamlıklarımızca ilgili tedbirlerin alınmasına,

kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin 10 gün süre ile faaliyetlerinden men edilmesine ve adli işlem yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

Ayrıca Valilik, şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında da kişiselleştirilmiş seyahat kartları aracılığı ve HES koduna göre kişilerin takibinin sağlanacağını, bugünden itibaren 1 Aralık 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odası, Barolar, Tabipler Odası, Ziraat Odaları, Mimar ve Mühendis Odaları, Şoförler Odası gibi kuruluşlar dahil olmak üzere),birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin, genel kurulların ve benzer toplantıların yapılamayacağını duyurdu.