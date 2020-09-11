Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar yurtlara yerleştirilecek

AA

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca ilgili kurumların önerilerine dayanılarak çeşitli kararların alındığını söyledi.

Vatandaşlardan kurallara uyulmasını istediklerini aktaran Sarı, "Kovid-19 testi pozitif olan veya temaslı olup karantina altına alınan kişilerin karantina kurallarını ihlal ederek toplum sağlığını tehlikeye atmaları halinde, 3 bin 150 lira idari para cezası kesilecek ve Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlara alınacak. Ayrıca bu kişilerden yurt masrafları tahsil edilecek. Öte yandan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları için ilgili kurumlara suç duyurusunda bulunulacak." diye konuştu.

Sarı, vatandaşlardan sağlık ekiplerine çalışmaları sırasında yardımcı olmalarını da istedi.