Sesli Dinle 0:00 / 0:00

AA

Karabük'te bir apartmanın merdivenlerinden düşen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Yeşil Mahalle Hilaltepe Caddesi Kardelen Sitesi Barış Apartmanı'nın merdivenlerinden çıktığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen ve kafasından darbe alan Selami Arslan (60), yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Selami Arslan'ın eşiyle birlikte bayram ziyaretinden döndüğü öğrenildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.