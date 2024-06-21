Karabük'te trafik kazaları: 1 ölü, 8 yaralı
Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 8 kişi yaralandı
Badegül Ç. idaresindeki otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Acıöz köyü yakınlarında, Muhammed Fatih K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Zarife Ç. (72), Hulusi G, Satiye K. ve İsmet K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zarife Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hulusi G'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
OTOMOBİL DERE YATAĞINA DEVRİLDİ
Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyü Taşköprü mevkisindeki kazada ise Ali E'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 6 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki İlyas Y. ve Batuhan Y. (17) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.