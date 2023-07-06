Karabük'te ormanlık alanda cansız beden bulundu
Karabük'te başka bir ihbar için ormanlık alana giden polis ekipleri, 35 yaşındaki Cihan Cebeci'nin cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Karabük’te bir kişi, polis tarafından ormanlık alanda ölü bulundu.
Kapulu Mahallesi ormanlık alanına başka bir ihbara bakmaya giden polis ekipleri, park halinde bir motosiklet buldu.
AA'nın haberine göre; çevrede araştırma yapan ekipler, yerde hareketsiz yatan bir kişiye rastladı. Yapılan incelemede, Cihan Cebeci (35) olduğu öğrenilen kişinin öldüğü anlaşıldı.
Evli ve 2 çocuk babası Cebeci'nin cesedi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.