Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AA

Sofular köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına bir uçak ve helikopterle Karabük, Zonguldak, Bolu, Sakarya, Düzce, Ankara, Kocaeli, Bilecik, Afyonkarahisar, Yalova ve Eskişehir'den sevk edilen 25 arazöz, 5 su ikmal tankeri, 1 greyder, 5 dozer, 11 ilk müdahale aracı, 15 pikap ve 5 treylerle müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına 150 personel ile yaklaşık 100 vatandaşın katıldığı yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Yeniden başlama riskine karşı 20 hektarı örtü altı, 20 hektarı da çam ormanı olmak üzere zarar gören 40 hektarlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dün, Sofular köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Eskipazar ve Mengen Orman İşletme müdürlükleri ekiplerince kontrol altına alınmış, sabah saatlerinde yeniden alevlenmişti.

Yangında 1 orman işçisi dumandan etkilenmiş, 2 orman işçisi de sarp arazide yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.