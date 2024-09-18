Karabük'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Karabük'te otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi
Giriş: 18.09.2024 - 00:59 Güncelleme: 18.09.2024 - 00:59
İ.Y. idaresindeki otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu 100. Yıl Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ç.Ö'ye (11) çarptı.
Kazada Ç.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Ç.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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