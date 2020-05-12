Karabük'te sağlık çalışanlarından

AA

Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 nedeniyle gece gündüz çalışan sağlık çalışanları, besteledikleri şarkı için video çekti.

Reynmen'in "Radyoda Neşet" şarkısının sözlerini değiştirerek yapılan besteyi, Hidayet Güler ve Semih Cırık seslendirdi. Videoda gitarı Hasan Tunç, bağlamayı ise Fevzi Yıldırım çaldı.

Şarkının sözleri ise şöyle:

"Ülkemde korona ellerde kolonya / Düşer oldum ben yine hastane yoluna / Ben evde değilim bugün / Nöbette yorgun düştüm / Gözlerim şişti her gün / Milletim uğruna / Virüs aşım yok bu gece hastanedeyim / Kendimi feda edeyim kovidi mahvedelim / Dünyaya ders verelim / Yine baktım vakalara / Kulağım da Fahrettin hocada / Eldivenimle gelsem sana / Evde kal sen de bizim için biraz daha."