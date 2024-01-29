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        Haberler Gündem Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 21:57 Güncelleme: 29.01.2024 - 21:57
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Ankara kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü uygulama noktasında, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Ekipler araçta ve içinde bulunan S.O, T.Y, A.İ.Y. ile B.K'nin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden B.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken diğerleri serbest bırakıldı.

        Zanlı B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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