Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İl merkezinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen O.A. ve E.Y'nin üst aramasında 21 gram kokain ve 1,87 gram esrar ele geçirildi.