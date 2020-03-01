AA

Karabük'te yangında dumandan etkilenen anne ile çocuğu hastaneye kaldırıldı



Karabük'te benzinle tutuşturulmaya çalışılan sobanın parlaması sonucu çıkan yangında, dumandan etkilenen anne ile oğlu hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında, Melek A. (28) tutuşturamadığı sobayı benzin dökerek yakmayı denedi.

Sobanın bir anda parlaması sonucu evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında evde hasar oluşurken, Melek A. ile 10 yaşındaki oğlu dumandan etkilendi.

Mahalle sakinleri tarafından evden çıkarılan anne ile oğluna ilk müdahale, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı.

Anne ile oğlu daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.