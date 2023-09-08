Karabük'te yüksekten düşen işçi öldü

Karabük'te yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) 5 numaralı yüksek fırında çalışan Emrah Yılmaz (35), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek zemine düştü.

Durumu fark eden diğer işçiler, sağlık ekiplerine bilgi verdi.

AA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.