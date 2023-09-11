Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Karabük'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde, otomobilin Filyos Çayı yatağına düşmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 00:44 Güncelleme: 11.09.2023 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Karabük-Zonguldak kara yolunda seyreden F.Ç. idaresindeki otomobil, Karşıyaka Köprüsü'nde 3 metre yükseklikten Filyos Çayı yatağına düştü.

        Kazada sürücü ile eşi H.Ç. ve 2 aylık bebekleri A.Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücünün yaya geçidinden geçen bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yaptığı ve aracın bu sırada kontrolden çıkması sonucu kazanın meydana geldiği bildirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Karabük
        #karabük haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Adana'da bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıktı
        Adana'da bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıktı
        Olay başkan Rubiales'ten istifa kararı!
        Olay başkan Rubiales'ten istifa kararı!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Büyükekşi'den Abdullah Avcı ve Kuntz açıklaması!
        Büyükekşi'den Abdullah Avcı ve Kuntz açıklaması!
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
        Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
        Arda Güler'den beklenen haber geldi!
        Arda Güler'den beklenen haber geldi!
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Deniz Çakır evlendi
        Deniz Çakır evlendi
        Anız dumanı facia getirdi!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü