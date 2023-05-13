KARABÜK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Karabük dahil olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten Karabük ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

KARABÜK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ