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Karabük Valisi Fuat Gürel: "Bu hafta ildeki vaka sayılarında azalma bekliyoruz"

Karabük Valisi Fuat Gürel, 10-16 Nisan'da 100 bin nüfusta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülme oranı en çok artan iller arasında yer alan Karabük'te, alınan tedbir ve kısmi kapanmalar nedeniyle, bu hafta vaka sayılarında düşüş beklediklerini bildirdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel:
AA

Vali Gürel, AA muhabirine, Karabük'ün Batı Karadeniz'deki iller arasında vaka sayısının nispeten az olduğu illerden birisi olduğunu söyledi.

Başlarda sarı kategoride yer alan Karabük'ün, ülke genelindeki vaka artışlarıyla birlikte kırmızıya döndüğüne dikkati çeken Gürel, "Şehrin değişik yerlerinde özellikle polislerimiz yasaklara uymayanları tespit etmek için akşam 19.00'dan sabah 05.00'e kadar her akşam dışarıda. Çok yaygın şekilde denetim yapmaktalar. Gündüz denetim ekiplerimiz çok yoğun şekilde bütün esnafı ve vatandaşlarımızı denetlemektedir. Diğer taraftan filyasyon ekiplerimiz, neredeyse bir dedektif hassasiyetiyle vakaları ve temaslıları tespit etmek, bunlarla ilgili tedbirleri alabilmek adına çok yoğun çalışma içerisindeler." diye konuştu.

Gürel, kurumların neredeyse tamamının denetim işi içerisinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yöneticiler olarak özellikle vakaları, vaka odağı olarak değerlendirip 'Bu odağın sebepleri nelerdir, nerelerden kaynaklanıyor, nasıl önlenebilir, bu odağı nasıl kurutabiliriz?' hususunda çok hassas çalışmalarımız var. Her gün ayrı ayrı değerlendirmelerini yapmaktayız. Hem şahsım hem İl Sağlık Müdürlüğü hem de ilçelerde kaymakamlık ve oradaki sağlık ekiplerimiz, bunun değerlendirmelerini yapmaktalar. Bu konularla alakalı çok yoğun kafa yorulmakta. Hükümetin aldığı tedbirler ve kısmi kapanma sonrası yapılan dinamik denetim süreçleriyle bu hafta ildeki vaka sayılarında azalma bekliyoruz. Önümüzdeki haftalar itibarıyla da kısmi düşmelerin, daha sonra da bir rahatlamanın olacağını bekliyoruz."

- "Herkes kendi tedbirini almalı"

Karabük gibi eğitim düzeyi yüksek olan bir ilde, vaka sayılarının nispeten az olması gerektiğini düşündüğünü ifade eden Vali Gürel, "Şu ana kadar vaka sayılarında belli bir düşüklük olduğunu söyleyebilirim ancak bütün Türkiye'de artışlar olunca ilimizde de artışlar yaşandı. Yakında inşallah bunun da düşüşünü göreceğiz." dedi.

Fuat Gürel, son günlerde apartman karantinalarına başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir apartmanda 10 hane varsa, bu 10 hanenin beşinde, altısında vaka sayıları görülebilmekte. Bu da şunu gösteriyor ki sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu zamanlarda ya komşular arası ziyaretler söz konusu ya da gündüz ev hanımlarının kendi aralarında ziyaretleri söz konusu, diye düşünüyoruz. İngiliz mutasyonu çok hızlı yayılan bir mutasyon. Bu manada özellikle vatandaşlarımızdan ricamız, tedbirlerini alsınlar. Herkes kendi tedbirini alırsa, bütüncül bir korumayı beraberinde getirmiş oluruz. Birlikte başarabileceğimiz bir mücadele bu. Birileri bir yerlerde kural ihlali yapıyorsa, diğer insanlarımızın da aslında hakkına geçiyor demektir."

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