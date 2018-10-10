Edinilen bilgiye göre Aydınlıkevler Mahallesi Pala Dede Caddesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından dolayı dumandan etkilenen apartmanda çok sayıda çocuk ve vatandaş mahsur kaldı.

Vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar yangın tüpleri ile yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, UMKE, AFAD, Karabük Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumanların arasında mahsur kalan apartman sakinleri, itfaiye ekiplerinin yangın merdiveni yardımı ile kurtarıldı. Alevlerin söndürülmesiyle birlikte üst katlarda kalan 8'i çocuk 10 kişi ekipler tarafından çıkarılarak, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Dumandan etkilenerek yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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