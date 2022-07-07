Karaburun-Ildır Körfezi'ndeki doğal yaşam kayıt altında

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve bölgenin sahip olduğu doğal, kültürel, tarihi, eğitsel ve estetik değerlerin belirlenmesini amaçlayan biyoçeşitlilik araştırma projesi, yıl sonunda tamamlanacak.

Yaban hayatı açısından oldukça zengin olan bölge, nesli tükenmekte olan ve uluslararası düzeyde koruma altına alınan Akdeniz foklarının üreme ve yaşam alanı olarak dikkat çekiyor.

Yine koruma altında olan ada martısı, yılan kartalı, küçük kerkenez, ada doğanı gibi kuş türlerine ev sahipliği yapan bölge ayrıca su samuru, karakulak, Akdeniz nalburlu yarasası gibi ender görülen türleri de barındırıyor.

AKDENİZ FOKU GÖZLEMLENDİ

Körfezde yürütülen çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan jeoloji ve hidrojeoloji uzmanı Dr. Tuğbanur Özen Balaban, Karaburun-Ildır Körfezi'nin 2019 yılının Mart ayında Cumhurbaşkanı kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiğini anımsattı.

Doğal ortamı bozulmayan bölgede biyoçeşitliliğin mevcut durumunun ortaya çıkarılması ve sürekliliğinin sağlanmasının çok önemli olduğuna işaret eden Balaban, projenin yarımadanın karasal kısmında yürütüldüğünü dile getirdi.

Balaban, şöyle devam etti:

"Proje özellikle buradaki biyoçeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması ve korunmasının sürdürülebilmesini sağlayacaktır. Karaburun Yarımadası orman, kıyı, kara, sulak alan ekosistemini bir arada barındırıyor. Bundan dolayı da yine bölgede fokların üreme ortamları söz konusu. Bunun dışında yabani hayatta sayabileceğimiz kurt, vaşak gibi canlı türleri bu ortamda yaşam buluyor. Su samurları da iç sularda gözlemlenmiştir. Bunun dışında özellikle kuş türleri açısından bu bölge oldukça zengindir. Bu bölgede özellikle 1106 takson belirlenmiş ama bunlardan 142'si özellikle Karaburun için yeni kayıt altına alınmış taksonlardır."

Akdeniz fokunu kıyı kesimlerde gözlemlediklerini ifade eden Balaban, Tuzla Koyu'nda ise toprak kurbağasını ilk defa bu projede kayıt altına aldıklarını sözlerine ekledi.