Karacahisar Kalesi bilim dünyasına ve turizme sunulacak

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ayyıldız ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Cumhurbaşkanlığı kararı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile AÜ iş birliğinde AÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar'ın başkanlığında kazı çalışmaları yapılan Karacahisar Kalesi'ni ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayyıldız, Osmanlı'nın ilk fethettiği ve ilk hutbenin okunduğu Karacahisar'da bir feyz-i millinin gömülü olduğunu belirterek, 2020 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı çalışmalarının söz konusu bu feyzimillinin gün ışığına çıkarılmasında kilit rol üstlendiğini kaydetti.

Eskişehir'in tarihi ve kültürel anlamda zengin bir kent olduğunu vurgulayan Ayyıldız, "Osmanlı'nın kuruluşunda önemli yeri olan Karacahisar Kalesi kazı, araştırma ve incelemelerin yanında koruma ve yenileme çalışmaları da yapılıp bilim dünyasına ve turizme sunulacak." ifadelerini kullandı.

Vali Ayyıldız, çalışmaları hassasiyetle sürdüren AÜ Rektörü Erdal'a, Kazı Başkanı Yılmazyaşar ve ekibine teşekkür etti.

Yılmazyaşar ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle ve Eskişehir Valiliğinin destekleriyle çalışmalarını sürdürdüklerine değinerek, kazının Kuruluş Dönemi Osmanlı arkeolojisinin en önemli temsili olduğunu bildirdi.