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        Haberler Sağlık Karaciğer bekleyen minik Emire şans ikinci kez güldü

        Karaciğer bekleyen minik Emire şans ikinci kez güldü

        İzmir'de, henüz 7 aylıkken karaciğer dokusu nakledilen ve vücudunun reddetmesi üzerine bekleme listesine tekrar giren 6 yaşındaki Emir Çelik, ikinci nakil operasyonuyla sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 17:35 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:35
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        Karaciğer bekleyen minik Emire şans 2. kez güldü
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        Sedat ve Semra Çelik çiftinin ikinci çocukları Emir'e 5 aylıkken karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavisi devam eden minik Emir'e nakil yapılmasına karar verildi. Emir, 2 ay içerisinde kadavradan nakledilen dokuyla sağlığına kavuştu.

        Nakledilen organla 4,5 yıl sağlıklı bir şekilde hayatını sürdüren Çelik'in vücudunun dokuyu reddetmesi üzerine aynı hastalığı yeniden nüksetti. Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Hastanesi'ne getirilen Emir'e ikinci kez karaciğer nakli yapılması gerektiği görüşüne varıldı.

        Yaşamsal fonksiyonları gittikçe kötüleşen Emir'e Kütahya'da beyin ölümü gerçekleşen bir çocuğun karaciğeri, geçen ay EÜ Organ Nakli Bölümünde görevli doktorlar tarafından nakledildi. Başarılı geçen operasyonun ardından karaciğer değerleri normale dönen Emir, sağlığına yeniden kavuştu.

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        Anne Semra Çelik, oğlunun yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi.

        Çocuğunun ikinci kez organ nakli listesine alındığını anlatan anne Çelik, "Nakil olana kadar bir daha görebilecek miyim korkusu vardı. Ameliyata girdiği zaman ise çıkacak mı korkusu yaşadık. İki gün yoğun bakımda kaldı, çok şükür evladımızın tekrardan yüzü gülüyor. Artık eve gitmek istiyor, parkta oynamak istiyor. İnşallah yakında o da olacak. Organ bağışı hayat kurtarıyor. Herkesin duyarlı olması gerekiyor, insanın başına gelince bunu anlıyor." diye konuştu.

        "SON ANDA YAPILAN ORGAN BAĞIŞI ÇOCUĞUMA HAYAT OLDU"

        Baba Sedat Çelik ise oğlunun şanslı bir hasta olduğunu, ikinci kez kadavradan yapılan nakille sağlığına kavuştuğunu anlattı.

        Hastalık sürecinde zaman zaman umutsuzluğa kapıldıklarını belirten baba Çelik, "İlk nakil öncesi olduğu gibi ikincisinde de ümidimiz kesilmişti. Son anda yapılan organ bağışı çocuğuma hayat oldu. Biz de onun şokundayız, hiç beklemiyorduk. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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        Çelik, eşiyle organlarını bağışlayacaklarını ifade etti.

        Emir Çelik de sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu, bir an önce taburcu olmak istediğini söyledi.

        Nakil operasyonunda görev alan Doç. Dr. Alper Uğuz da ameliyatı sırasında 20 sağlık çalışanının zamana karşı yarıştığını anlattı.

        Bazı durumlarda vücudun nakledilen organı reddettiğini belirten Uğuz, "Hastamız 7 aylıkken nakil olmuştu. Vücut her türlü çabaya rağmen organı reddettiği için tekrardan karaciğer ihtiyacı oldu. Yaklaşık 5 yıl sonra, nakil yapılan bir hastaya yeniden karaciğer nakli yaptık. Başarılı bir nakil ameliyatı oldu. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Doç. Dr. Miray Karakoyun ise nakil sonrası her şeyin Emir'in istediği şekilde yolunda gittiğini dile getirdi.

        EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da uzman hekimlerin önemli organ nakillere imza atarak birçok hastaya umut olduğunu kaydetti.

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