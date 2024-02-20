7. KAHVE VE ÇAY

Uluslararası Moleküler Bilimler dergisinde 2023 yılında yayınlanan araştırmada kahve ve yeşil çay tüketimi, diğer karaciğer hastalıklarının yanı sıra karaciğer kanseri riskinde de önemli bir azalmayla ilişkilendirildi. Bunun yanı sıra kahve ve yeşil çay gibi bazı çay türleri antioksidan bakımından zengindir.