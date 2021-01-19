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Karaciğer yağlanması kalbi vuruyor

Karaciğer yağlanması bulunan kişilerde, kalp krizi riskinin 2-3 kat fazla olduğu, karaciğerde iltihap ve sertleşme olan hastaların yüzde 20-30'unda ise yıllar içinde siroz veya kanser geliştiği belirtildi.

Karaciğer yağlanması kalbi vuruyor
AA

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Yaprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karaciğer yağlanması ve aşırı kilonun toplumlarda gittikçe artan bir sorun olduğunu söyledi.

Karaciğer yağlanması ve aşırı kilo nedeniyle oluşan sorunların dünyada her üç kişiden birini etkilediğini vurgulayan Yaprak, "Morbid obez' olarak nitelendirilen vücut kitle indeksi 35'in üzerindeki bireylerin yaklaşık yüzde 90'ında karaciğer yağlanması saptanmaktadır." dedi.

Yaprak, karaciğer yağlanmasının gelişmesi için toplam yağ kitlesindense vücuttaki yağ dağılımının önem taşıdığını belirterek, karın çevresinde yağ oranı artanlarda karaciğer yağlanmasının daha fazla olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yaprak, son yıllarda kalp damarlarındaki tıkanıklığın yanı sıra kalp kası sorunları ve ritim bozukluklarının da metabolik sendrom ile ilişkilendirildiğine işaret etti.

- "Karaciğer yağlanması olan kişilerde kalp krizi riski 2-3 kat daha fazla"

Karaciğer yağlanması bulunanlarda, kalp hastalığı yönünden en yüksek risk altındaki grubun ileri derecede yağlanmaya iltihap ya da diyabetin eşlik ettiği kişiler olduğuna dikkati çeken Yaprak, "Karaciğerde basit yağlanma olan bireylerin yüzde 20-30'unda yağlanma, iltihap ve sertleşmeye yol açar. Toplumun yüzde 3-5'i bu durumdadır. Bu duruma gelen kişilerin de yüzde 20-30'unda karaciğerde ileri derecede hasar oluşumu olarak isimlendirilen siroz veya kanser hastalığı gelişir." diye konuştu.

Prof. Dr. Yaprak, şu bilgileri verdi:

"Siroz gelişmiş bireyler, en çok karaciğer nedenli sorunlardan hayatını kaybederken henüz siroz olmamış ama karaciğer yağlanması bulunan kişilerde en büyük ölüm nedeni, kalp ve damar hastalıkları ve karaciğer dışı organ kanserleridir. Karaciğer yağlanması olan kişilerde, kalp krizi riski 2-3 kat daha fazladır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, kalp damar hastalıkları dünya çapında önde gelen ölüm nedenidir ve yılda yaklaşık 18 milyon kişi bu hastalıktan dolayı hayatını kaybetmektedir."

- "Vücut ağırlığının yüzde 10'u kadar kilo verilmeli"

Vücuttaki yağ ve kas dokusu ile karaciğer ve kalp arasında son derece karmaşık bir ilişki olduğunu aktaran Yaprak, karaciğer yağlanması ile kalp hastalıkları arasındaki bağlantının net şekilde aydınlatılamadığını belirtti.

Yaprak, karaciğer yağlanması bulunan kişilerin önemli kısmında, karaciğer enzim artışı ve insülin direncinin de saptandığının altını çizerek, bu durumlarda yağlanmayı geri çevirmek için vücut ağırlığının yüzde 10'unu içerecek şekilde kilo verilmesi gerektiğini söyledi.

Yaprak, "Kilo verirken, Akdeniz tarzı beslenmeye ağırlık vermek, bol sebze yemek, doymuş yağ yerine zeytin yağını tercih etmek, şekerli içeceklerden, karbonhidrat ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak, günde yarım saat en azından tempolu yürüyüş tarzında bir egzersiz yapmak sağlıklı kilo vermek için faydalı olacaktır." diye konuştu.

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