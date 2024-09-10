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        Haberler Spor Futbol Karadağ: 1 - Galler: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Karadağ: 1 - Galler: 2 | MAÇ SONUCU

        UEFA Uluslar B Ligi 4. grubundaki 2. maçında Galler, deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Kieffer Moore ve Harry Wilson'un golleriyle kazanan Galler, puanını 4'e yükseltti ve averajla 2. sırada yer alıyor. Karadağ ise 2 maçın sonunda puan alamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 00:14 Güncelleme: 10.09.2024 - 00:14
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        Galler deplasmanda kazandı!
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. grup 2. maçında Karadağ ile Galler karşı karşıya geldi. City Stadium Niksic'te oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla Galler kazandı.

        Galler'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Kieffer Moore ve 3. dakikada Harry Wilson attı. Karadağ'ın tek golü 73. dakikada Driton Camaj'dan geldi.

        Bu sonucun ardından Galler, grupta 4 puana yükseldi. Karadağ, 2 maç sonunda puanla tanışamadı.

        Galler, bir sonraki milli arada İzlanda deplasmanına konuk olacak. Karadağ, A Milli Takım ile Türkiye'de karşılaşacak.

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