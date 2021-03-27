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Karadağ - Cebelitarık: 4-1 MAÇ SONUCU

A Milli Futbol Takımı'nın G Grubu'ndaki rakiplerinden Karadağ sahasında Cebelitarık´ı 4-1 mağlup etti

Karadağ - Cebelitarık: 4-1 MAÇ SONUCU

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Karadağ sahasında Cebelitarık´ı konuk etti. Karadağ, karşılaşmadan 4-1´lik skorla galip ayrıldı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 26´ncı dakikada Beqiraj, 43´üncü dakikada Simic, 52´nci dakikada Tomasevic ve 80´inci dakikada Jovetic kaydetti. Konuk Cebelitarık´ın karşılaşmadaki tek golü ise 30´uncu dakikada penaltıdan Styche´den geldi.

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