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Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic "yetkilerini kısıtlayan" yasayı imzaladı

Karadağ'da cumnurbaşkanı ve parlamento arasındaki siyasi kriz büyümeye devam ediyor. Meclisten ikinci sefer geçen ve yeniden cumhurbaşkanı onayına sunulan 'cumhurbaşkanının hükümet kurmadaki yetkilerinin kısıtlanması' kanun tasarısı, Cumhurbaşkanı Djukanovic tarafından 'gönülsüzce' imzalandı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic
AA

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, ülkedeki siyasi krizin büyümesine neden olan, "cumhurbaşkanının hükümet kurmadaki yetkilerinin kısıtlanmasını" amaçlayan yasal düzenlemeyi imzaladığını açıkladı.

Djukanovic, yaptığı açıklamada, hükümeti kurmak için istişarelerde bulunmayacağını ifade ederek, birinin görevlendirilmesi maddesini meclisin üstleneceğini belirtti.

Söz konusu düzenlemenin Karadağ Anayasası'nı değiştirmek anlamına geldiğine işaret eden Djukanovic, "İlk seferinde imzalamadım ancak mecliste ikinci kez oylanan yasal düzenlemeyi imzalama kararı aldım. Anayasaya karşı olan düzenlemenin sorumluluğunu onu kabul edenler üstlensin." dedi.

Djukanovic, Karadağ Meclisinin anayasaya saygısı olan bir kurum olmaktan çıktığını savunarak, meclisin siyasi adımlar attığını kaydetti.

Bu arada, söz konusu yasal düzenleme birçok uluslararası kurum tarafından tepkiyle karşılandı.

KARADAĞ'DAKİ SİYASİ KRİZ

Karadağ'da Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamaması üzerine başlayan yeni hükümet kurma süreci siyasi krize dönüşmüştü.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesine "resmi statü" kazandırmak için imzaladığı "temel anlaşma" ile tartışmalara neden olan Abazovic liderliğindeki hükümet, Karadağ Meclisinde yapılan oylama sonucu düşmüştü.

Ülkedeki Sırp yanlısı partiler, Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'e yeni hükümeti kurmak için Miodrag Lekic'in ismini iletirken, Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği için hükümeti kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetmişti.

Djukanovic, erken genel seçime gidilmesini talep etmiş, bunun 2023 başında olabileceğini duyurmuştu.​​​​​​​

Sırp yanlısı partiler tarafından Karadağ Meclisine sunulan "cumhurbaşkanının hükümet kurmadaki yetkilerinin kısıtlanmasını" amaçlayan yasal düzenleme ilk olarak Djukanovic tarafından kabul edilmeyerek meclise geri yollanırken, söz konusu yasa geçen hafta bir kez daha oylanmıştı.

Ülkede siyasi krize sebep olan gelişmeler sonrası gösteriler düzenlenmiş, dünkü gösterilerde eylemciler meclis binasına şişe ve taş fırlatmış, polis ise göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Fotoğraf: AA

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