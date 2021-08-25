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Karadağ'da düzenlenen Tembellik Yarışması'nın kazananı 117 saat yatarak rekor kırdı

Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic şehri yakınlarında bulunan Brezna etno-köyünde bu yıl onuncusu düzenlenen Tembellik Yarışması'nın kazananı 117 saat yatarak yeni rekora imza attı.

Karadağ'da düzenlenen Tembellik Yarışması'nın kazananı 117 saat yatarak rekor kırdı
AA

Bu yıl sekiz katılımcıyla 20 Ağustos Cuma günü başlayan yarışmada, "en tembel vatandaş" unvanını kazanan yarışmacı 117 saat yatan Duda Aleksic oldu.

Hiçbir şey yapmayarak 300 avro değerindeki ödülün sahibi olan Aleksic, Avrupa'da eşine rastlanmayan yarışmada 117 saat yatarak yeni rekor kırdı.

Yarışmanın kurallarına göre, yatarak yarışan yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına müsaade edilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

Karadağlıların "tembel" olarak nitelendirilmesinden yola çıkarak tertiplenen yarışmada, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak yarışmacıların, sekiz saatte bir tuvalete gitmelerine izin verildi.

Yarışmada en uzun yatma rekoru 52 saat olarak kayda geçmişti.

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